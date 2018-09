Koning in Drenthe: bekijk hier de opening van schaapskooi Bargerveen terug

Honderden belangstellenden zagen vanochtend in Weiteveen hoe koning Willem-Alexander de nieuwe schaapskooi opende. Hij bracht onder andere een bezoek aan de schapenstal en het restaurant bij de schaapskooi.

De koning opende samen met schaapherder Luuc Bos officieel de deuren van de schaapskooi. Deze grote stal biedt plaats aan duizend schapen en is daarmee de grootste schaapskooi van Nederland. Hoewel de schaapherder blij was met de handeling van de koning, had hij wel gevoel dat alles van hem werd overgenomen. "Daar houd ik niet zo van", aldus Bos.Voor iedereen die het bezoek van de koning nog niet gezien heeft of de beelden nog een keer wil zien: hieronder is een samenvatting. Tip: kijk met het geluid aan...