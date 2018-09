Derde woning gestut in Roden; huis nog wel bewoonbaar

Er is nog steeds sprake van verzakking in de wijk Middenveld in Roden. Vorige week vrijdag is daar een derde woning gestut, meldt de gemeente Noordenveld vandaag. De woning is nog wel bewoonbaar.

Het gaat om een aanbouw van de woning. Daarnaast worden acht woningen continue in de gaten gehouden door middel van meetbouten.Begin deze maand werd bekend dat twee woningen in de Oudgenoegstraat in Roden onbewoonbaar zijn geworden door verzakking. Tweehonderd andere woningen zitten in de gevarenzone en zouden er mogelijk ook last van kunnen krijgen. De gemeente ontving al vijftig schademeldingen.Het is niet bekend waardoor de verzakking is ontstaan. Volgens bewoners zouden de huizen zijn verzakt door rioleringswerkzaamheden. Voor dat werk is de grondwaterstand in de omgeving verlaagd en dat zou de fundering van de woningen aangetast hebben.De gemeente bevestigt dat het grondwaterpeil laag is, maar zegt dat nader onderzoek nodig is om dit als oorzaak van de verzakkingen aan te wijzen. Het is volgens de gemeente uitgesloten dat de verzakking is ontstaan door mijnbouwactiviteiten als gaswinning en gasopslag.Afgelopen zaterdag ging een deel van de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders op bezoek in de wijk. Zij kregen meer informatie van bewoners, naar aanleiding van een noodoproep tijdens de laatste raadsvergadering van twee ongeruste inwoners van de wijk.Naar aanleiding van dit bezoek krijgt Middenveld een klankbordgroep. Ook is sinds vandaag bekend dat adviesbureau CRUX onderzoek gaat doen naar de oorzaak van de verzakkingen in de wijk. Zij adviseren meer gemeenten hoe omgegaan moet worden met de risico's van bouwwerkzaamheden in de ondergrond die tot verzakkingen of trillingen kunnen leiden. Zo deed CRUX ook onderzoek naar de verzakte silo van de Suiker Unie in Hoogkerk.