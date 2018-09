Krakeel voor het blok gezet: woningbouw op voetbalveldje of bij pierenbad

De Hoogeveense wijk Krakeel staat voor een moeilijke keus. Anderhalf jaar lang heeft een actiegroep zich verzet tegen de bouw van woningen bij een pierenbad. Maar nu hebben ze de keus of ze in plaats daarvan een voetbaldveldje willen opofferen. Ze staan 'voor het blok'.

In Krakeel is deze eeuw veel geïnvesteerd. Er kwam een wijkontwikkelingsplan van de grond met een complete renovatie en veel nieuwbouw. Zo werd een gymzaal bij een veertig jaar oud pierenbadje weggehaald. In de wijk ontstond veel groene ruimte.Woonconcept Vastgoed wil nu op de plek van de gymzaal woningen bouwen. Het is het laatste nieuwbouwproject in het ontwikkelingsplan, dat door de crisis langer heeft geduurd. Maar de buurt heeft de groene ruimte allang dankbaar in gebruik genomen en houdt bij het pierenbad ook andere activiteiten.Voorzitter Henk Derks van de actiegroep Sterrenpark Krakeel verbaast zich erover dat het protest van vorig jaar wel tot een heroverweging leidde, maar niet tot afstel. Komende dinsdag mogen omwonenden van het voetbalveldje zeggen of zij daar dan wel nieuwe woningen accepteren. En zo nee, dan komen de woningen bij het pierenbad.Derks: "Woningbouw bij het pierenbad is een klap in het gezicht van de mensen die er altijd zo druk mee bezig zijn. Het leek of we het voor elkaar hadden dat het niet door zou gaan. Maar nu word je als actieve bewoners in één keer voor het blok gezet. En dat is heel lastig.""We hebben het gevoel dat wij het probleem toegeschoven krijgen. De gemeente heeft gezegd: 'meerderheid van stemmen'. Dat is logisch. Maar als de bewoners op de ander locatie zeggen 'wij willen het niet', dan komt het alsnog hier bij het pierenbad. En als je het alsnog hier vol gaat bouwen, dan zou dat wel heel jammer zijn."De gemeente blunderde vorige week nog door de hele wijk uit te nodigen voor een bijeenkomst die bedoeld was voor direct omwonenden van het voetbalveldje. Die tekst is inmiddels weer van de website van de gemeente gehaald. Dinsdag mogen eerst de omwonenden hun zegje doen en die staan voor eenzelfde dilemma.Omwonende Willem Ranck zegt dat hij geen keus kan maken tussen beide locaties. "Ik vind het niks. Dit is een speelplaats voor kinderen. Ik heb drie kleinkinderen en die spelen graag voetbal op de ene plek en bij het pierenbad op de andere plek. Ze moeten het hier niet volbouwen. Ik ga tegen stemmen."Wethouder Erik Giethoorn: "We hebben het protest deze zomer ter harte genomen. In Krakeel is het nu de keus tussen die twee. We gaan eerst met de wijk in gesprek en ik ga er geen mening over geven. Geen keus is geen optie, want we willen die woningen in Krakeel bouwen."De actiegroep Sterrenpark Krakeel hoopt dat er alsnog op zoek wordt gegaan naar een andere locatie. Derks: "Ik kan me niet voorstellen dat er geen andere plek te vinden is."