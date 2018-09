Deel dit artikel:













Alcides kan in de beker niet stunten tegen AZ

VOETBAL - Alcides heeft in eigen huis niet kunnen stunten in de eerste ronde van de KNVB-beker. AZ Alkmaar was veel te sterk voor de Meppelers en won met 0-6.

Geschreven door Myon Padding

In de beginfase van de wedstrijd had Alcides weinig te vertellen. De bal werd vooral rondgespeeld op de speelhelft van de thuisclub. AZ kreeg een paar kleine kansen, maar moest tot ongeveer de vijftiende minuut wachten op de 0-1, toen Björn Johnsen de bal van ongeveer vijf meter binnen kon tikken. Een kleine tien minuten na het eerste doelpunt verdubbelde Oussama Idrissi de score voor AZ.



Veel creativiteit van Idrissi

Het spelbeeld bleef verder hetzelfde. Alcides legde de Alkmaarders geen strobreed in de weg. Vooral Idrissi was gevaarlijk over de linkerkant en drong een aantal keer gemakkelijk de zestien meter van de Meppelers binnen. Het duurde dan ook niet lang tot de Alkmaarders de score verder uitbouwden. Na een overtreding van Peter Fokke benutte Adam Maher vanaf zo'n 23 meter de vrije trap. In de slotfase van de eerste helft werd het nog erger voor Alcides toen basisdebutant Doran Rotariu de 0-4 maakte.



Kansen Alcides

Op een paar kleine momenten van Alcides na, werd het spel er in de tweede helft niet anders op. Hoewel AZ iets slordiger werd in balbezit, kwamen er geen grote kansen voor de Meppelers. De enige grote kans voor Alcides kwam vlak na de rust, maar de bal kwam eerst tegen de lat en ook de rebound raakte het aluminium.



AZ bekert door

In de 77e minuut liep AZ verder uit dankzij de tweede treffer van Idrissi. Niet lang daarna kon diezelfde Idrissi zijn hattrick compleet maken vanaf de stip. Hij faalde niet en schoot de bal hard in de hoek, 0-6. Dat was meteen ook de eindstand en dat betekent dat AZ verder bekert. De loting voor de volgende ronde vindt aanstaande zaterdag plaats.