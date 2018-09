Deel dit artikel:













FC Emmen bekert verder na 1-3 overwinning op OFC FC Emmen won met 0-3 van OFC Oostzaan (foto: RTV Drenthe / Niels Dijkhuizen)

VOETBAL - FC Emmen is een ronde verder in de beker. De eredivisionist had moeite met zondag derdedivisionist OFC Oostzaan, maar won toch met 1-3.

Geschreven door Niels Dijkhuizen

Binnen tien minuten kwam FC Emmen op voorsprong. Een pass door het midden van Keziah Veendorp werd knap, met een volley, afgerond door Reuven Niemeijer. Daarna had Emmen het lastig met de thuisclub. Vooral door eigen toedoen, want de Drentse club speelde in veel te laag tempo en ook eens slordig maar ook omdat OFC in Reda Kharchouch een uitstekend spits had. Die Kharchouch, topscorer in de 3e divisie, kreeg ook twee prima kansen op de gelijkmaker maar vond even vaak Kjell Scherpen op zijn weg.



0-2

Zo'n tien minuten na de rust, vergrootte Emmen de voorsprong. Henk Bos werd onderuitgehaald in het strafschopgebied. Glenn Bijl mocht vervolgens aanleggen vanaf de stip en maakte geen fout, 0-2.



0-3

Na wat kansen voor OFC, was het toch opnieuw FC Emmen dat doel trof. Een overtreding op Slagveer in het strafschopgebied leverde wederom een penalty op. Glenn Bijl schoot zijn tweede en Emmens' 3e koelbloedig binnen.



Terechte eretreffer

Vlak voor tijd maakte Rachid el Yaghmouri de verdiende eretreffer voor OFC Oostzaan. Hij kopte de bal achter Scherpen na uitstekend voorbereidend werk van de beste OFC'er Kharchouch.