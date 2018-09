Deel dit artikel:













Grote stapels met drugsafval gevonden bij Papenvoort en Exloo Een grote stapel met drugsafval is gedumpt op een zandpad bij Papenvoort (foto: Van Oost Media)

Op een zandpad bij Papenvoort en in het bos bij Exloo zijn grote stapels met vuilniszakken met daarin drugsafval gevonden.

"Ieder jaar vinden we verspreid over het jaar wel enkele dumpingen van drugsafval. Maar zoveel zakken, dat heb ik nog nooit meegemaakt", zegt boswachter Martijn Harms.



260 zakken drugsafval

Volgens de boswachter gaat het om zo'n tweehonderd zakken in Papenvoort. In Exloo werden ongeveer zestig zakken aangetroffen. Harms: "Ik heb er geen verstand van, maar dit lijkt niet op afval van een kleine kwekerij ergens op zolder. We hebben de politie ingeschakeld om het te onderzoeken."



Voor Staatsbosbeheer zijn afvaldumpingen een behoorlijke kostenpost. De organisatie moet de rommel opruimen en draait ook voor de kosten hiervan op.