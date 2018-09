Luidruchtige demonstratie tegen zonneparken in Hoogeveen

Gemeenteraadsleden werden vanavond bij het gemeentehuis in Hoogeveen opgewacht door een groep van vijftig luidruchtige demonstranten. Zij willen dat de gemeente de verschillende plannen voor zonneparken opnieuw op de tekentafel uitwerken.

De gemeenteraad neemt vanavond een beslissing over de omgevingsvergunning van vijf zonneparken. Met de parken is een oppervlakte van in totaal 110 hectare gemoeid."We waren na het debat van vorige week teleurgesteld", zegt actievoerder Nathalie Reinholtd van de actiegroep Zonnepark Gijsselterweg Nee. "Wij hoorden daar een heel ander geluid van de raadsleden dan ons geluid. Onze zienswijze is niet gehoord en niet behandeld. Daarom vonden we dat iets meer moesten dan alleen vertrouwen op goed bestuur."Samen met de tegenstanders van de andere zonneparken maakte Reinholtd vandaag een statement. "De raadsleden moeten ook kijken hoe duurzaam zo'n park is, wat dit betekent voor de omgeving en wat het betekent voor de melkveehouders. De besluitvorming gaat te snel en ongecontroleerd."De activiste zegt dat de demonstranten niet tegen duurzame energie zijn. Volgens haar zijn er in Drenthe ook goede voorbeelden, zoals in Assen. "Daar worden de initiatieven in overleg met de inwoners ontwikkeld. De parken zijn kleiner en minder in het zicht. Hier in Hoogeveen is het of een weiland, of een zonnepark. In mijn ogen moet dat en en zijn. Dan hebben bijvoorbeeld ook weidevogels de kans om er te bivakkeren."Burgemeester Karel Loohuis stond de demonstranten kort te woord voorafgaand aan de raadsvergadering.