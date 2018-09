Deel dit artikel:













Omwonenden zonneparken Hoogeveen demonstreren bij gemeentehuis Burgemeester Karel Loohuis staat de demonstranten ter woord (RTV Drenthe/Hielke Meijer) De demonstranten luisteren naar de burgemeester van Hoogeveen (foto: RTV Drenthe/Hielke Meijer) De demonstranten zijn tegen de aanleg van zonneparken op drie plekken in de gemeente Hoogeveen (foto: RTV Drenthe/Hielke Meijer)

De gemeente Hoogeveen neemt vanavond een beslissing over de omgevingsvergunning van vijf zonneparken. Met de parken is een oppervlakte van in totaal 110 hectare gemoeid. Omwonenden zijn tegen deze plannen en togen naar het gemeentehuis.





Er waren ongeveer vijftig demonstranten naar het gemeentehuis gekomen. Burgemeester Karel Loohuis stond ze kort te woord voorafgaand aan de raadsvergadering. Op de trappen van het gebouw demonstreerden zij tegen de vergunningsverlening voor de parken in Fluitenberg, Pesse en bij het klaverblad A28.Er waren ongeveer vijftig demonstranten naar het gemeentehuis gekomen. Burgemeester Karel Loohuis stond ze kort te woord voorafgaand aan de raadsvergadering.