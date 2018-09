Dick Lukkien na bekerzege: 'Wat is het tegenovergestelde van souverein?

VOETBAL - Dick Lukkien was na afloop van het bekerduel tegen OFC in Oostzaan niet tevreden over het spel van zijn elftal. Uiteraard was verder bekeren het belangrijkste, maar de oefenmeester had graag gezien dat zijn mannen een souvereine zege hadden behaald.

Ik kan wel redenen gaan verzinnen voor ons povere spel, maar dat lijkt dan op een excuus en we moeten niet met excuses komen. Dick Lukkien, na moeizame bekerzege bij OFC

FC Emmen bekert verder na 1-3 overwinning op OFC

"Wat is het tegenovergestelde van souverein?", vroeg Lukkien zich na afloop hardop af. "Het was hangen en wurgen en dat mogen we onszelf verwijten. We hebben niet het niveau gehaald wat we willen en wat we kunnen."De oefenmeester vervolgt: "Ik ben op zoek naar verbetering in het spel en dat heb ik vanavond niet gezien. Sterker nog, we mochten op bepaalde momenten niet over geluk klagen. Ik kan wel redenen gaan verzinnen, maar dat lijkt dan op een excuus en we moeten niet met excuses komen."Maar het belangrijkste is natuurlijk dat Emmen in de koker zit aanstaande zaterdag. "En dan hoop ik in de tweede ronde op een mooie thuiswedstrijd en dan het liefst tegen een club die we kunnen verslaan om weer een ronde verder te komen", besluit Lukkien.