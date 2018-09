Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Raad Borger-Odoorn wil geen verhoging toeristenbelasting Borger-Odoorn gaat de toeristenbelasting in 2019 niet verhogen (foto: archief RTV Drenthe)

De toeristenbelasting gaat volgend jaar in Borger-Odoorn niet omhoog. Het college wilde een debat over het al of niet verhogen van de belasting met vijf cent tot 1,20 euro per persoon per nacht. De gemeenteraad ziet een verhoging niet zitten.

Geschreven door Steven Stegen

Volgens raadslid Harm Greven van Gemeentebelangen Borger-Odoorn klinkt vijf cent verhoging niet als een enorme ingreep. "Maar als je met een gezin een aantal weken op de camping staat, dan tikt het wel aan. Wij vinden dat er ook gekeken moet worden naar verschillende tarieven voor verschillen soorten van recreatie."



Vrijstelling

De grootste partij in de raad kreeg op dat punt bijval van onder andere de PvdA en GroenLinks. De VVD bleef eerst vaag, maar gaf na vragen van andere partijen aan ook tegen een verhoging te zijn. De raad wil eerst weten hoe er binnen het Recreatieschap Drenthe tegen variatie van het tarief wordt aangekeken.



In de raad van Borger-Odoorn gaan ook stemmen op om kinderen tot twaalf jaar vrij te stellen van de toeristenbelasting. "Een mooi pr-middel, waarmee we misschien meer gezinnen met kinderen kunnen trekken", aldus Erik Braam van de ChristenUnie.