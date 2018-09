Deel dit artikel:













Axel van der Tuuk klampt lang aan bij WK debuut: 'Balen, maar ook supergaaf' Axel van der Tuuk: Jammer dat ik niet op m'n best was (foto: RTV Drenthe)

WIELRENNEN - Axel van der Tuuk uit Assen baalt van z'n debuut op het WK wielrennen voor junioren in Innsbruck. De 17-jarige Assenaar voelde zich vanaf het begin al niet echt goed.

Geschreven door Karin Mulder

"Ik ging van start en ik zat meteen van voren, maar ik voelde me gelijk al heel slecht. Dat is ontzettend balen. M'n hartslag schoot omhoog en die is niet meer naar beneden gegaan", zegt Van der Tuuk na afloop.



De koers voor junioren over 132 kilometer werd ontsierd door twee grote valpartijen die de Assenaar beide keren wist te ontwijken. Er bleef een select gezelschap van zo'n dertig renners over met nog maar twee van de zes gestarte Nederlanders. Van der Tuuk was er één van. Maar met nog dik veertig kilometer op de teller moest ook de Assenaar het peloton laten gaan.



De overwinning ging naar de Belgische topfavoriet Remco Evenepoel. Hij moest zeker een minuut goed maken nadat hij ten val kwam..



Familie Van der Tuuk in De Warming Up

Axel van der Tuuk is pas eerstejaars-junior. Hij hoopt volgend jaar revanche te kunnen nemen. Vorig jaar maakte z'n oudere broer Danny (18) z'n WK-debuut. Morgen in het TV Drenthe programma De Warming Up een uitgebreide reportage over de familie Van der Tuuk. Want vader Bert blijkt z'n wieler-genen goed overgedragen te hebben.