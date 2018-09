DZOH: In oktober weer voetballen op kunstgras

VOETBAL - In oktober hoopt voetbalclub DZOH uit Emmen over een nieuw kunstgrasveld te beschikken. "De gemeente is heel constructief in het meedenken naar een oplossing", laat DZOH-voorzitter Rinze Savenije weten.

De club kreeg voor de start van de competitie te horen dat de KNVB het kunstgrasveld had afgekeurd . "Er mocht per direct niet meer op gevoetbald worden en dat is balen, want het is het meest gebruikte veld van de club", reageerde de voorzitter toen op het nieuws.De vervanging van het veld gaat zo'n drie weken duren. "Daarnaast wordt het veld een beetje verlegd, omdat het in het verleden niet helemaal goed is gegaan met het plaatsen."De club uit de wijk Rietlanden hoeft overigens niet zelf in de buidel te tasten; de gemeente Emmen is eigenaar van het veld en neemt de kosten op zich.In de tussentijd moeten de voetballers uitwijken naar de andere velden van de club.