Stil protest heeft geen zin: groen licht voor windmolens Pottendijk Nieuw-Weerdinge

Omwonenden van Pottendijk zijn gehuld in doktersjassen. Ze maken zich zorgen over de effecten van windmolens op de gezondheid (foto: Janet Oortwijn/RTV Drenthe)

Een meerderheid van de gemeenteraad van Emmen heeft groen licht gegeven voor de bouw van twaalf tot veertien windmolens, met een maximale hoogte van 150 meter, op de Pottendijk bij Nieuw-Weerdinge.

Maar dit betekent niet dat akkerbouwer en initiatiefnemer Jeroen Deddens uit Nieuw-Dordrecht gelijk de schop in de grond kan zetten. Als de vergunning is uitgegeven, kan er nog tussen 5 oktober en 15 november bezwaar worden aangetekend bij de rechter. Daarna kan ook nog de stap naar de Raad van State worden genomen. Op de plannen kwamen bij de gemeente eerder ruim dertig bezwaren binnen.Zeven omwonenden van actiegroep Pottendijk Windmolenvrij kwamen vanavond opnieuw in doktersjassen naar de gemeenteraad. Zij maken zich zorgen om de volksgezondheid. Dit maakten zij twee weken eerder duidelijk tijdens de commissievergadering. Toen een meerderheid voor stemde, liep de actiegroep direct de zaal uit.Raadspartijen LEF!, PVV, SP en 50Plus willen daarom dat er scherp gekeken wordt naar de effecten voor omwonenden en dieren. Zij dienden een motie in, maar niet alle partijen vinden dit nodig. Wethouder René van der Weide beloofde om samen met de gemeente Aa en Hunze hierover in gesprek te gaan.De windmolens aan de Pottendijk mogen maximaal zestien jaar blijven staan. Ook komt er een 35 hectare groot zonnepark.Over plaatsing van windmolens op de andere beoogde locaties aan de N34 bij Westenesch en Zwartenbergerweg in Barger-Compascuum wordt nog gediscussieerd. De gesprekken daarover worden binnenkort weer opgepakt.