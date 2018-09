Deel dit artikel:













Inwoners van Rhee willen geen zonnepark voor de deur Bewoners van Rhee gingen vooral in discussie over het zonnepark dat de gemeente Assen voor hun deur wil leggen (foto: Margriet Benak / RTV Drenthe) Wethouder Gea Smith (rood jasje) moest tegenover bewoners van Rhee flink in de verdediging over een zonnepark (foto: Margriet Benak / RTV Drenthe)

Buurtschap Rhee is boos op de gemeente Assen. Bewoners willen geen zonnepark voor de deur, maar vrezen dat ze niks meer te zeggen hebben.

Geschreven door Margriet Benak

Een stuk landbouwgrond pal voor hun huizen is gebombardeerd tot zoekgebied voor een zonneakker, en dat is tegen het zere been. "Waarom is ons helemaal niks gevraagd voordat deze kaart werd gelanceerd? Tien huizen benaderen lijkt me niet zo ingewikkeld", zegt een boze bewoner.



Vantevoren bekokstoofd

Een paar dorpsbewoners kwamen vanavond in mineur naar het Duurzaamheidscentrum waar Assen een inloopavond hield. Daar bekeken ze met in totaal zeventig andere burgers de kaart met elf locaties voor zonneparken in en rond Assen. De inwoners van Rhee gingen ook weer met een boos gevoel naar huis. "Het is vantevoren toch alweer bekokstoofd. Wij hebben er kennelijk niks meer over te zeggen."



Van de elf mogelijk geschikte plekken, is al één locatie weggestreept. De zonnecollectoren bij het zandgat van Dries, aan de zuidoostkant van Assen, komen er niet. De particuliere eigenaar wil er niks van weten. Die houdt er koikarpers, en daar passen geen zonnepanelen bij.



Ook weggestreept

Ook Rhee wil weggestreept worden. Een agrarisch stuk grond, tussen snelweg A28 en de huizen van Rhee aan de Dr. Johan Picardtweg, is in beeld voor een kleinschalig zonnepark. Dat zien de meeste inwoners niet zitten. Nu nog kijken ze afwisselend uit op een stuk landbouwgrond, waar dan weer gras en dan weer mais instaat.



'Rhee zonder ree'

Een boer uit Rhee snapt de locatie ook niet. "Waarom nu juist pal voor de huizen langs? Verderop heb je een stuk agrarische grond langs een boswal. Leg ze daar tegenaan, zit niemand er met de neus pal bovenop. Vanuit de woningen zien de mensen nu vaak nog reeën in het veld. Met een zonnepark is dat voorbij en zit Rhee zonder ree."



Een ander vindt het zonde dat er bij de A28 afslag Noord twee stukken grond tussen snelweg en afslag opgeofferd worden voor zonnepanelen. "Dat zijn twee prachtstukjes natuur, daar binnen de oksels van de A28. D'r zitten hazen, reeën, en er groeit ook bijzondere vegetatie. Daar moet je van afblijven."



Begrip

Wethouder Gea Smith begrijpt de onrust en woede wel in Rhee. "Het is een zoekgebied en we gaan ook zeker nog met de inwoners praten. Niets staat nog vast. Maar we moeten ergens beginnen. Bovendien wordt alles landschappelijk ingepast."



Volgens Smith zijn de gekozen zoeklocaties in en rond Assen met een werkgroep van inwoners tot stand gekomen. "Ergens moeten zonneparken komen. We willen wel over twee jaar onze doelstelling halen, waarbij we veertien procent van alle Asser energie duurzaam opwekken."



De raad van Assen bespreekt op 11 oktober de tien locaties voor zonneparken. Een week later moet het plan definitief vastgesteld worden.