Verdeelde raad Hoogeveen stemt in met vijf zonneparken

Ondanks veel tegenstand van omwonenden en een oppositie die in twee gevallen voltallig tegen is, heeft de gemeenteraad van Hoogeveen donderdagavond ingestemd met de aanleg van vijf zonneparken.

Omwonenden van die verschillende zonneparkinitiatieven vonden elkaar voorafgaand aan de raadsvergadering op de stoep van het gemeentehuis. Ze toonden er de gemeenteraadsleden hun afkeer van de plannen voor zonneparken in hun achtertuin. Het protest zetten de actievoerders kracht bij met spandoeken en geroffel op potten en melkbussen.De plannen voor de vijf parken bij Hoogeveen zijn het afgelopen jaar ontwikkeld. De gemeente wil voor 2040 energieneutraal zijn en besloot vorig jaar unaniem voor een afwegingskader waarin draagvlak in de omgeving belangrijk is. Maar wat draagvlak betekent levert inmiddels onduidelijkheid op.De vijf parken zijn samen 119 hectare groot. Er komt een park van 25 hectare bij de spoorlijn bij Pesse en een van 20 hectare bij Fluitenberg langs de A28. Daarnaast komt aan de andere kant van Fluitenberg een park van 25 hectare bij de landerijen in de buurt van het Gijsselterbos en nog een park van 19 hectare bij Noordscheschut. Tenslotte komt bij het klaverblad Hoogeveen, op het zogenaamde Oosterveld, aan de kant van Alteveer een park van 30 hectare.PvdA, VVD, SP en SGP stemden tegen vier van de vijf plannen. PvdA-fractielid Ida Gerda Emmens wil dat de gemeente eerst beter in overleg gaat met de provincie om een betere afstemming provinciebreed te krijgen. “Het is erg triest dat er geen betere samenwerking wordt gezocht.”Arend Steenbergen van de VVD: “We zijn erg teleurgesteld dat de zonneladder niet wordt nageleefd. Waar vrijheden van anderen in het geding zijn, moet de vrijheid om een park te ontwikkelen goed worden afgewogen. Wij stemmen overal tegen.” Ook SGP en SP willen dat er pas op de plaats wordt gemaakt met de plannen.Alleen het zonnepark aan de Coevorderstraat bij Noordscheschut kreeg wel groen licht van de voltallige gemeenteraad.Het zijn vooral de twee parken bij Fluitenberg die in de raad de meeste kritiek krijgen, ook van D66. Met een stemverhouding van 15 tegen 13 en 15 tegen 12 zijn alleen collegepartijen CDA, Gemeentebelangen en ChristenUnie voor.Wethouder Erik Giethoorn zei vooraf het advies van de raad zwaar mee te laten wegen. Vrijdagochtend bepaalt het college of ze het advies ook overneemt. Maar het college wil wel opnieuw met de raad om tafel om opnieuw vast te stellen of bij volgende aanvragen niet een verbeterd afwegingskader het licht moet zien. Giethoorn: "Wat is draagvlak en wat is omgeving, dat heeft veel onduidelijkheid opgeleverd."