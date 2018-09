Man of the match Kjell Scherpen: Ik vond het niet terecht

VOETBAL - Kjell Scherpen ontving gisteren in het programma FC Emmen Rood Wit TV voor de derde keer dit seizoen een blik bruine bonen vanwege zijn uitverkiezing tot 'man of the match' tegen PEC Zwolle. De doelman begreep echter weinig van de uitslag.

De uitzending van Rood Wit TV met daarin het interview met Kjell Scherpen