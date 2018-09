Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Lichtspel in vernieuwde tunnel: 'De Assen van Assen' Het lichtkunstwerk in de Vredeveldsetunnel (foto: Margriet Benak / RTV Drenthe)

Assen is een nieuw lichtkunstwerk rijker. Het heet 'de Assen van Assen' en is te vinden in de vernieuwde Vredeveldsetunnel.

Geschreven door Margriet Benak

Het gaat om de fietstunnel die onder het vernieuwde stationsgebied doorgaat en Assen-Oost en de stad met elkaar verbindt.



Weg naar buiten

Het interactieve lichtkunstwerk is 34 meter lang en komt in actie zodra fietsers en wandelaars de tunnel binnenkomen. Blauwe en witte lichtstromen zoeken dan een weg naar de andere kant van de tunnel. Zo worden passanten via lichtstromen begeleid in hun tocht van de binnenstad naar de buitenstad en vice versa.



Makers van het kunstwerk zijn Matthias Oostrok en Happy Tunnel. Vanmiddag wordt het lichtkunstwerk officieel in gebruik gesteld. De lichtkunst is onderdeel van de miljoenenreconstructie van het stationsgebied. Voor zo'n vijf ton moet er aan kunst worden besteed. Daarvan is hond Mannes en dit lichtkunstwerk bekostigd.