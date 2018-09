Staking bij metaalbedrijf Ardagh: 'Bereidwilligheid is hier groot'

Twee dagen lang staken de medewerkers van metaalbedrijf Ardagh in Hoogeveen. Het personeel wil dat er een betere cao Metalektro komt en legt het werk neer.

De eisen van het personeel en vakbonden FNV en CNV zijn onder meer een loonsverhoging van 3,5 procent en het in vaste dienst nemen van uitzendkrachten die al lange tijd bij het bedrijf werken.Staker André Benjamins werkt al 37 jaar bij Ardagh en volgens hem is het perfecte moment voor een loonsverhoging aangebroken. "Het gaat goed in onze bedrijfstak: we zitten bomvol met werk. Als het er nu niet van komt, dan komt er nooit een goede cao", zegt Benjamins. Dat het goed gaat in de metaalsector beaamt ook Marije Eggengoor van FNV Metaal. "Er is een groot tekort aan vakkrachten in het grootmetaal", vertelt ze.Bij de Hoogeveense vestiging van Ardagh werken volgens Benjamins zo'n 340 vaste mensen en dagelijks 60 tot 100 uitzendkrachten. De FNV zegt dat zowel gisteravond als vanmorgen 100 personeelsleden zich inschreven voor de staking. De staking van de metaalwerkers is onderdeel van een landelijke staking bij het bedrijf. Ook bij vestigingen in Leeuwarden, Deventer, Veenendaal en Zaandijk wordt gestaakt.Ardagh is niet het eerste metaalbedrijf waarvan het personeel dit jaar het werk neerlegt voor een betere cao Metalektro. Ook bij Fokker , eveneens in Hoogeveen, en verschillende metaalbedrijven uit de gemeente Emmen voerden medewerkers actie.