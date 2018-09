Onderhoud Meerwegbrug bij Haren begint op 5 oktober

Het onderhoud van de Meerwegbrug bij Haren duurt van 5 tot en met 27 oktober. Dat heeft de provincie Groningen bekendgemaakt.

De brug is die periode gestremd voor al het autoverkeer dat uit de richting Eelde/Paterswolde komt.Voor autoverkeer uit de richting A28/Haren is de brug twee weekenden gestremd, het weekend van vrijdag 5 tot en met zaterdag 6 oktober en het weekend van vrijdag 26 tot en met zaterdag 27 oktober. In de tussentijd kan het autoverkeer gebruik maken van een noodbrug.Fietsers en voetgangers krijgen een eigen noodbrug.De provincie wilde het onderhoud al eerder uitvoeren, maar horeca-ondernemers op de Meerweg liepen hier tegen te hoop. Ze verwachtten veel omzetverlies, doordat bezoekers moesten omrijden.