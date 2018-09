Kerkuil en buizerd vaak de pineut op Drentse wegen

Er zijn in de eerste zes maanden van dit jaar meer dan honderd meldingen geweest van aangereden dieren in onze provincie. Vooral de kerkuil en de buizerd waren niet veilig rondom de Drentse wegen.

Uit cijfers van de website Waarneming.nl blijkt dat er tussen januari en juni zo'n 25 meldingen zijn gedaan van aangereden kerkuilen en meer dan 15 van dode buizerds langs de weg. Mensen kunnen zelf hun melding naar de website sturen.Jaap van de Streek van de Kerkuilenwerkgroep Drenthe weet wel waarom roofvogels vaak slachtoffer worden van aanrijdingen. "Mensen gooien rommel uit hun auto en daar komen muizen op af, die op hun beurt op het menu staan van roofvogels. Als die vervolgens weer willen opstijgen, komen ze niet direct zo hoog en worden ze tegen een auto of vrachtwagen aan gezogen."De oplossing voor dat probleem is er volgens Van de Streek gelukkig al en wordt nu getest bij Beetsterzwaag in Friesland. "Op hectometerpaaltjes wordt een systeem gemonteerd dat geluid maakt zodra er een roofvogel op gaat zitten, zodat ze wegvliegen. Verderop in de berm staan T-vormige palen van een meter of drie hoog. Dan hebben de vogels meer hoogte als ze opstijgen", zegt Van de Streek.In Drenthe is er volgens Van de Streek nog geen plan voor een dergelijk systeem. Wel gaat de Drentse kerkuilenwerkgroep in januari om tafel met werkgroepen uit het hele land en daar wordt de Friese test geëvalueerd. Van de Streek: "Zoiets moeten we eerst met de provincie overleggen, want we mogen niet zomaar langs de snelweg komen."De afgelopen jaren werden er regelmatig dieren aangereden in Drenthe. De meeste meldingen kwamen vorig jaar uit de gemeente De Wolden. In die gemeente kwamen langs de A28 ook veel buizerds en kerkuilen om het leven. Behalve kerkuilen en buizerds werden er in Drenthe ook veel egels en bunzings dood langs de weg gevonden.