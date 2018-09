Deel dit artikel:













Programma amateurvoetbal zaterdag Programma zaterdagvoetbal (Foto: RTV Drenthe/Archief)

VOETBAL - Op de hoofdklasse na staat in het amateurvoetbal de tweede speelronde op het programma. Er zijn weer een aantal leuke Drentse derby's met onder meer FC Meppel-De Weide en Fit Boys-BSVV. Beide wedstrijden zijn zondagavond te zien in Onze Club.

Hieronder het complete programma van vandaag:



Hoofdklasse B

Apeldoorn - Genemuiden

AZSV - Flevo Boys

Buitenpost - ACV

Sparta Nijkerk - DUNO

Staphorst - Berkum

SVZW - Putten

Urk - DETO

WHC - Excelsior '31



1e klasse E

Be Quick Dokkum - Balk

Bedum - PKC '83

Drachtster Boys - Broekster Boys

Groningen - Noordscheschut

HZVV - Gorecht

d'Olde Veste '54 - Winsum

Oranje Nassau G - Zeerobben



2e klasse J

DESZ - Klazienaveen

Gramsbergen - Pelikaan S

De Griffioen - Drenthina

FC Meppel - De Weide

Delfzijl - The Knickerbockers

Omlandia - HFC '15

VEV '67 - DZOH



3e klasse B

Dokkum - Anjum

Kollum - Grijpskerk

Leovardia - Ropta Boys

ONT - Driesum

Rijperkerk - Niekerk

Twijzel - Veenhuizen

Zwaagwesteinde - Waskemeer



3e klasse C

Achilles 1894 - Glimmen

Aduard 2000 - Noordwolde

Appingedam - Grootegast

Groen Geel - Be Quick 1887

Holwierde - Loppersum

LTC - Mamio

Stadspark - Zuidhorn



3e klasse D

Bant - Lutten

Elim - SCD '83

Fit Boys - BSVV

Hardenberg '85 - Avereest

Nieuwleusen - Hoogeveen

SVN '69 - Hollandscheveld

ZZVV – Marknesse



4e klasse C

ASC '75 - ONR

Helpman - RWF

De Lauwers - Velocitas 1897

LEO - Haulerwijk

ODV - Boerakker

Opende - OKVC



4e klasse D

De Fivel - Amicitia VMC

De Heracliden - Corenos

HS '88 - FC Zuidlaren

Poolster - Middelstum

Rood Zwart Baflo - WVV

SIOS - Westerlee



4e klasse E

Borger - Onstwedder Boys

FDS - CSVC

SCN - SJS

SVBO - Angelslo

Tiendeveen - MSC

Vitesse '63 - Nieuw Balinge



5e klasse F

NKVV - Erica '86

NWVV - Mussel

VCG - SETA

VEV - DOS '63