Programma amateurvoetbal zondag: Blijft Hoogeveen koploper?

VOETBAL - De zondaghoofdklassers spelen vandaag hun vijfde competitiewedstrijd van het seizoen. Voor de overige amateurs staat de tweede wedstrijd van het seizoen op het programma.

SVBO buigt achterstand om en wint met 3-2​

Grote vraag in de hoofdklasse A is natuurlijk of vv Hoogeveen de koppositie kan behouden. De promovendus gaat op bezoek in Haren bij laagvlieger Be Quick 1887. Verspeelt Hoogeveen punten dan is de kans groot dat Achilles 1894 de koppositie overneemt. Thuis tegen middenmoter AWC is de formatie van trainer Paul Weerman favoriet.Hieronder het complete programma van vandaag:Achilles 1894 - PurmersteijnAlcides - AWCBe Quick 1887 - HoogeveenFortuna Wormerveer - De BatavenHollandia - SilvoldeRKHVV - MSCRKZVC - DEMSDO - HooglandBergum - WVVGAVC - VKWGOMOS - Nieuw BuinenVV Heerenveen - GRC GroningenNoordster - VV EmmenStadspark - FVCSVBO - Sneek Wit ZwartDTD - PeizeGVAV-Rapiditas - LSC 1890Hoogezand - ASVBJubbega - Frisia 1883 LACOerterp - HelpmanRoden - OlyphiaSint Annaparochie - LewenborgFC Assen - EricaAsser Boys - ValthermondDalfsen - LemelerveldDedemsvaart - HeerdeEmmeloord - ZuidwoldeRolder Boys - GermanicusStadskanaal - BeilenAmicitia VMC - MuntendamHSC - KwiekLEO - AnnenSiddeburen - BellingwoldeSVZ - Nieuw RodenVeendam 1894 - VAKOZNC - GietenCEC - TwedoMusselkanaal - RuinerwoldProtos - Ter Apel '96Raptim - DalenRuinen - WeerdingeSleen - WKE'16SVV'04 - EMMSDIO Oosterwolde - GorredijkHavelte - DwingelooMildam - Steenwijker BoysOldeholtpade - RenadoOldemarkt - TrinitasTHOR - USVVENO - Read SwartBalkbrug - VWCKraggenburg - De BlesseRKO - AengwirdenSteenwijk - WackerUDIROS - SteenwijkerwoldUlu Spor - Oranje ZwartFVV - ActiefGroen Geel - VVKHaren - EngelbertHarkstede - BakkeveenSVMH - EenrumTLC - De Wilper BoysAmboina - BareveldGasselternijveen - HOCHeiligerlee - Smilde '94Hoogersmilde - SellingenMOVV - GieterveenWedde - SPWWesterwolde - PJCDSC '65 - SchoonebeekDVC '59 - VIOS OEHS '85 - BargeresHODO - Witteveense Boys '87OVC '21 - TitanSweel - KSCWijster - PesseBlankenham - UffelteDiever/Wapse - Old ForwardDVSV - HoonhorstGiethoorn - IJhorstKuinre - ScheerwoldeWapserveen - BEWWillemsoord - VilsterenDonkerbroek - ZandhuizenEext - HH CombiOosterstreek - MakkingaSport Vereent - FochtelooStânfries - TynaarloZevenhuizen - Yde de PuntBuinerveen - Zwartemeerse BoysEEC - AlteveerJVV - BuinenSVBC - RoswinkelDe Treffer '16 - Pekelder BoysWeiteveense Boys - Valther BoysZandpol - Veelerveen