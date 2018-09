Assen krijgt geld voor aardgasvrije wijk Lariks

Appartementencomplex Ellen in de wijk Lariks is al aardgasvrij (foto: RTV Drenthe)

De gemeente Assen krijgt subsidie van het Rijk om een deel van de wijk Lariks aardgasvrij te maken.

Het gaat om 450 woningen in de buurt Beek en omgeving. Het ministerie van Binnenlandse Zaken geeft de subsidie in het kader van het project Proeftuin Aardgasvrije Wijken. Assen had om vier miljoen euro gevraagd. Hoe hoog het bedrag is dat de gemeente krijgt, wordt later dit jaar bekend.De gemeente gaat nu samen met buurtbewoners en huiseigenaren de plannen om de buurt aardgasvrij te maken verder uitwerken.Assen heeft al ervaring met het aardgasvrij maken van woningen. Een flat aan de Ellen is al gasloos. De gemeente wil daarom eerst de appartementencomplexen aan de Epe en Eem aanpakken. Die zijn bijna identiek aan de flat aan de Ellen.Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken brengt komende maandag een werkbezoek aan de buurt Beek en omgeving. Behalve Assen hebben nog 75 andere gemeenten een aanvraag ingediend.