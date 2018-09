Miljoenenorder van Mercedes voor Betech in Hoogeveen

Ondernemer Wim van de Beld uit Hoogeveen is maar wat trots op zijn nieuwe opdracht. De grootste ooit in het bestaan van zijn bedrijf Betech. De komende jaren gaat hij onderdelen maken voor een nieuwe elektrische Mercedes.

De autofabrikant komt volgend jaar met de elektrische variant, de Mercedes EQ, op de markt. "We hebben de eerste producten al gemaakt", zo zegt Van de Beld in het TV Drenthe programma 'Ondernemen in Drenthe'. "Er zit ongeveer zes kilo aan onderdelen van ons in die auto. Dat zijn bijvoorbeeld onderdelen om de elektromotor op te hangen in het chassis."De hoofdvestiging van Betech staat in Hoogeveen. Het bedrijf heeft ook vestigingen in Groningen en Steenwijk. Om deze order uit te kunnen voeren, wordt volgens Van de Beld flink geïnvesteerd. "Het gaat om een miljoenenorder. In ieder geval tot 2028. Daarvoor zijn ook meer mensen nodig, maar ook meer robots en geautomatiseerde productielijnen." Er worden voor deze opdracht nieuwe machines aangeschaft.Betech levert de onderdelen niet direct aan Mercedes, maar aan een tussenpartij. Desondanks wil het Duitse merk wel weten hoe de productie is in Hoogeveen. Daarvoor komen ze een kijkje nemen in Drenthe. "Zo'n klant wil straks met ons meekijken in het productieproces, wanneer we een boortje vervangen en wanneer zijn serie ongeveer klaar is. Daar zijn we nu mee bezig om dit voor elkaar te krijgen."Betech heeft net nieuwe bedrijfshallen gebouwd in Hoogeveen. Daarmee is het oppervlak aan bedrijfspand verdubbeld tot zo'n 10.000 vierkante meter. Van de Beld heeft ook plannen om de vestigingen in Groningen en Steenwijk uit te breiden. "Groningen en Steenwijk gaan we ook verdubbelen. Het gaat op dit moment gewoon heel goed. Hoe groter je bent, hoe beter je kan automatiseren, hoe belangrijker je wordt in de markt."