'Ik hoop wel dat een échte mountainbiker de Nederlandse titel wint' vlnr; Tim Smeenge, organisator Wim Jansen en Gerben Mos (foto: RTV Drenthe/Karin Mulder)

MOUNTAINBIKEN - Regerend Nederlands kampioen Lars Boom komt zondag z'n titel op de marathon in Gasselte verdedigen. Ook neemt hij wat ploeggenoten van LottoNL Jumbo mee. Bram Tankink, Bert-Jan Lindeman en Koen Bouwman gaan ook van start. Maar naast wegrenners staan er natuurlijk ook échte mountainbike-specialisten aan de start. Robbert de Nijs, Frank Beemer en regionale renners als Gerben Mos, Thom Bonder en Tim Smeenge zijn ook van de partij.

Geschreven door Karin Mulder

"Bij de Hondsrugclassic ontstaat er altijd een strijd tussen de mountainbikers en en de wegrenners. Maar ik hoop wel dat een mountainbiker in de rood-wit-blauwe trui mag rijden komend seizoen ", zegt Smeenge.



De Nederlandse titelstrijd is dit jaar voor het eerst verweven in de Hondsrugclassic. Een befaamde wedstrijd die al sinds 1997 bestaat, maar inmiddels is verplaatst van Gieten naar Gasselte.



Snel rondje

"Het is een snel rondje op de macht. Ik vind het wel een leuk parcours", laat Gerben Mos weten. "Ik denk wel dat wegrenners misschien iets in het voordeel zijn", vult organisator Wim Jansen aan. "We hebben relatief lange, harde stukken waar je goed snelheid kan maken. Dat is gunstig voor de wegrenners. Maar de mountainbikers moeten het verschil maken op de single-tracks, want die zitten er ook genoeg in."



Als het aan organisator Jansen uit Sleen ligt zal er over drie of vier jaar dan komt het Nederlands Kampioenschap over drie of vier jaar weer terug in Gasselte.



Start zondag 11.00 uur

Zondag om 11.00 uur worden de mountainbikers weggeschoten voor een wedstrijd over ruim 100 kilometer. De winnaar gaat dus naar huis met de rood-wit-blauwe trui. De recreanten starten zondag tien minuten na de wedstrijdrenners.