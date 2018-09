Deel dit artikel:













Bijna vier keer meer eikenprocessievlinders dan vorig jaar De eikenprocessievlinder kan nog steeds voor huidirritatie zorgen (Foto: Free Nature Images/ Ab H Baas)

Dit jaar zijn er in Drenthe bijna vier keer meer eikenprocessievlinders gevangen dan vorig vorig jaar. In het hele land zijn vallen gezet om de vlinders te vangen en in Drenthe zaten er gemiddeld 80 vlinders in een val.





Stijging van rupsen

Het aantal eikenprocessierupsen is de afgelopen jaren toegenomen. Door het hele land zijn vallen gezet om in beeld te krijgen hoe de populatie rupsen zich ontwikkelt en waar ze veel voorkomen. In totaal zijn er 134.943 vlinders gevangen.



Net als de rups kan de vlinder voor huidirritatie zorgen. Zodra de rups is ontpopt, kunnen de oude brandhaartjes aan de vlinder vast blijven zitten en voor een branderig gevoel zorgen als je de vlinder aanraakt. Vorig jaar waren dat er nog 20. Landelijk ligt het gemiddelde aantal vlinder per val op 73, dat meldt Nature Today. Drenthe staat op een vierde plaats wat betreft het aantal gevangen vlinders, achter Gelderland, Friesland en Groningen.