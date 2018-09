Mobiele verloskamer Wilhelmina Ziekenhuis staat op zijn plek

Het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen (WZA) heeft vanaf vandaag een mobiele verloskamer. Op die manier wil het ziekenhuis de verwachte toeloop van zwangere vrouwen uit de regio opvangen.

De verloskamer werd vanmiddag naar het ziekenhuis gereden en op zijn plek gezet. De kamer wordt vandaag en morgen verbonden met het WZA en gereed gemaakt voor gebruik.In de mobiele verloskamer komen dezelfde faciliteiten als in normale verloskamers. De kamer wordt een aanvulling op het huidige aantal verloskamers van het ziekenhuis. Daarmee komt het totaal op vier kamers.Vanaf 15 oktober kunnen vrouwen daadwerkelijk bevallen in de extra verloskamer. Op die datum sluit de afdeling verloskunde van het Bethesda Ziekenhuis in Hoogeveen. Die afdeling is recent ook gesloten in het Refaja Ziekenhuis in Stadskanaal en door de twee sluitingen verwacht het WZA een toename van het aantal vrouwen dat in Assen wil bevallen.Over de sluiting van de afdelingen in de twee ziekenhuizen wordt verschillend gedacht. Iedereen is het erover eens dat het een achteruitgang is voor de zorg in de regio. De discussie spitst zich toe op de vraag of Treant Zorggroep zelf genoeg heeft gedaan om kinderartsen te werven of te houden.