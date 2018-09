Zo vader, zo zoon, zo zoon...

WIELRENNEN - In Oostenrijk maakte Axel van der Tuuk (17) uit Assen gisteren z'n debuut op het WK wielrennen voor junioren. Dit terwijl vorig jaar broer Danny van der Tuuk (18) ons land bij het WK in Noorwegen vertegenwoordigde. Twee mannen uit één gezin, dat moet in de genen zitten!

Axel van der Tuuk klampt lang aan bij WK debuut: 'Balen, maar ook supergaaf'

"Ik vind het wel heel mooi. Zo vaak zie je dat niet", aldus Axel. "Als je erover nadenkt is dat best iets om trots op te zijn", zegt vader Bert.De beide mannen hebben het niet van vreemden. Moeder Kaska Rogulska kan hard schaatsen net als vader Bert. Hij heeft op zijn beurt ook nog steeds een wielerlicentie waarmee hij klassieker en criteriums rijdt.Axel en Danny trekken veel samen op en trainen ook samen. "In de wintermaanden trekken we elkaar erdoor", bevestigt Danny. Toch zijn het andere renners. Zo werd Axel dit jaar Nederlands Kampioen tijdrijden bij de junioren. Hij stond altijd bekend om z'n explosieve sprint en won veel wedstrijden. Maar dit jaar was hij goed op gewicht en bleek hij ook goed bergop te kunnen. "Aan het begin van het seizoen had ik helemaal geen rekening met het WK gehouden. Maar het is toch heel anders gelopen dus het is wel heel bijzonder voor mij."Broer Danny is een geboren klimmer. Een onderscheidende eigenschap voor een Nederlandse renner. Een pezige coureur die zich wonderwel ook staande houdt in waaierklassiekers. Dat bewees hij twee weken geleden nog in Olympia's Tour. Maar in de laatste etappe ging het mis en verbrijzelde hij z'n sleutelbeen. "Ik stond achtste in het klassement en ik wilde er alles aan doen om in de top vijf te eindigen. Er viel iemand voor me en ik vloog erover heen", verklaart Danny. Hij herstelt van z'n operatie en bekijkt het WK-debuut van z'n broertje op TV in Assen."Ik heb twee zonen die ook elkaars vrienden zijn, dat zie je niet zo heel vaak", besluit vader Bert trots. "Als je Axel wat aandoet, krijg je Danny tegen je. Dat vind ik wel hartstikke mooi." De mannen zijn nog jong en hebben normaalgesproken nog een hele carrière voor zich. Wordt ongetwijfeld vervolgd.