Wat is er dit weekend te doen in Drenthe?

De vlag kan uit, want het is weekend! Natuurlijk zijn er weer allerlei activiteiten en evenementen in Drenthe. Al enig idee wat je gaat doen? Of ben je er nog niet helemaal uit? Geen nood, we hebben een paar leuke tips op een rijtje gezet.

Muzikaal spektakel, dat mag je verwachten van een artiest als Waylon. Vanavond 20.30 uur treedt hij op in theater De Tamboer in Hoogeveen. Zijn tournee heet 'The World Can Wait' en verwijst naar het gelijknamige, nieuwe album dat later dit jaar verschijnt. Waylon keert terug naar zijn muzikale roots in zijn geliefde Nashville. De show is nog niet uitverkocht.Keiharde rock, dat hoor je vrijdag in cultuurpodium VanSlag in Borger. Dan staat Dilana met haar band vanaf 21.00 uur klaar om tweeënhalf uur te dampen. Dilana kent een lange en succesvolle carrière, maar de laatste tijd is ze vooral bekend van haar deelname aan de Voice of Holland in 2016. Informatie over het optreden vind je op de website van VanSlag Vrijdag en zaterdag kun je naar een wel heel bijzonder theater. Tussen de puinbulten en schroothopen van de gemeentewerf van Tynaarlo krijgen de verschrikkingen en verleidingen van de Trojaanse oorlog gestalte in een bijzonder spektakel. In het theaterstuk 'Troje' maak je mee hoe de Trojaanse oorlog tot stand kwam vanuit het perspectief van zowel Griekenland als Troje. Aanvang: 19:30 uur. Meer informatie via de website van de theatergroep Dit hele weekend kun je genieten van een bijzondere voorstelling in Frederiksoord. Daar, in de sprookjesachtige bossen, ligt Welstaat. De voorstelling gaat onder meer over ontplooiende capaciteiten van de bewoners, maar ook over de problemen die ontstaan als de welstaat niet meer werkt. De rijkdom neemt af en de ooit zo hechte gemeenschap dreigt in drie groepen uit elkaar te vallen. Informatie over de voorstelling vind je op de website van theatergroep Kameroperahuis Als je wil dansen, dan moet je zaterdag echt naar Emmen. Daar is met Buiten Adem namelijk een nieuwe muziekbeweging te vinden. De organisatoren hopen met het inzetten van verschillende dj’s de liefhebbers van Techno, Minimal en Deep House aan zich te binden. Het feest begint om 22.30 uur in Grand Café Plein Op zondag is het tijd om even tot rust te komen. In Assen kun je genieten van de muziek van Leonard Bernstein, die honderd jaar geleden werd geboren. Bernstein is beroemd als componist, dirigent en gepassioneerd verteller. Een van zijn bekendste werk is 'West Side Story'. Joan Reinders staat samen met soliste sopraan Laura Bohn stil bij de geboorte en muziek van Bernstein. Aanvang 12.00 uur. Het optreden is in concertzaal De Schalm.Op zondag kun je deelnemen aan het darttoernooi in Zuidlaren, oftewel de 2e Open Zuidlaren Darts. Het toernooi, met een totale prijzenpot van ruim 1700 euro, zal gespeeld worden in een poulesysteem gevolgd door een winnaars- en verliezersronde. De eerste dart zal om 11.00 uur gegooid worden. Meer informatie op de website van het toernooi