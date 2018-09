Deel dit artikel:













Groente met alle kleuren van de regenboog in Veenhuizen Paarse bloemkolen (foto: ANP/Hans Steinmeier)

Paarse bloemkolen, gele savooiekolen, oranje courgettes. In de Tuinen van Weldadigheid in Veenhuizen groeien groentes in alle kleuren van de regenboog.

"Gekleurde groenten zijn van alle tijden, bijvoorbeeld gele wortels. Die waren er al voor de oranje wortels. De oranje wortels waren wat zoeter en daarom verdrongen ze de gele", zegt Lambert Sijens van de Tuinen van Weldadigheid. "Maar restaurants zien de laatste jaren graag gekleurde groenten, omdat het erg mooi toont. Daarom laat de gele zich ook weer vaker zien."



Op het bord

Toch zijn er nog best wat mensen die bijvoorbeeld een paarse bloemkool liever niet op hun bord zien liggen. "Ik sta ook op de markt en daar heb ik dan gekleurde courgettes liggen, bijvoorbeeld gele, maar dan hebben ze toch liever gewoon de groene."



De Tuinen van Weldadigheid verbouwen onder meer aardappel, tomaten, knoflook en bonen in verschillende kleuren.