The British Superbikes are back in town! Op e-cruisers kwamen de coureurs van de Britse Superbikes naar het centrum van Assen (foto: RTV Drenthe/Karin Mulder) De coureurspresenteren zich aan het publiek (foto: RTV Drenthe)

MOTORSPORT - Assen wordt dit weekend weer overspoeld door Britse motorsportfans. Op het TT Circuit wordt morgen en zondag het elfde raceweekend in een serie van twaalf afgewerkt. De coureurs kwamen vanmiddag op e-cruisers naar de binnenstad van Assen om het publiek te verleiden de races te bezoeken.

Geschreven door Karin Mulder

De E-cruisers zijn handgebouwde elektrische fietsen geïnspireerd op een Harley uit 1912. De fietsen worden gebouwd op een zorgboerderij.



Motorsport voor fijnproevers

De British Superbikes is mototsport voor de fijnproevers. De competitie wordt vaak aangeduid als de zwaarste nationale titelstrijd. Het TT Circuit is door de Britten uitverkoren, om als enige circuit buiten de eigen landsgrenzen, te racen.



Het kampioenschap nadert in Assen de ontknoping met de zogenoemde Showdown.

In deze laatste drie wedstrijden van het seizoen wordt bepaald wie uiteindelijk kampioen wordt.

Zevende keer

Het is inmiddels de zevende keer dat de Britten naar Assen komen. Buiten de races zijn er voor de bezoekers ook volop mogelijkheden voor meet-en-greets, handtekeningensessies en fotomomenten met de coureurs.



Morgen zijn de kwalificatietrainingen. Op zondag volgen de races om 13.15 uur en 16.30 uur