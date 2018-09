Ondernemen in Drenthe: Hoogeveense ondernemers beginnen eigen IT-opleiding

Als je als bedrijf geen personeel kan vinden, moet je actie ondernemen om ze te vinden. Gerben Dolsma start met een aantal collega-bedrijven rondom Hoogeveen een eigen IT-opleiding.

Dolsma is te gast in het TV Drenthe programma 'Ondernemen in Drenthe'. Hij is eigenaar van het bedrijf Nidaros. Een bedrijf dat helpt bij het stroomlijnen van bedrijfsprocessen. Een goed voorbeeld is de klantenservice van banken. Zijn doen vaak dezelfde stappen. Bijvoorbeeld bij het zoeken van informatie. Dat kan ook automatisch. Om de software te maken waarmee die processen eenvoudiger worden, is wel geschoold personeel nodig. Personeel dat moeilijk te vinden is.Dolsma: "We hebben als IT bedrijven samen met opleidingen een IT-academy opgestart. We pikken ze al bij de start van een opleiding uit de schoolbanken. Dan kan je ze kneden en aan je binden. En dan hopen we dat ze van MBO naar HBO gaan en hier blijven." De studenten krijgen in de academy vanuit het bedrijfsleven opdrachten om uit te voeren.Karin Jutstra uit Hoogeveen is makelaar. "Ik heb een MBO studie gedaan en afgerond. Maar ik dacht, dit is het niet. Ik wilde makelaar worden." En tegenwoordig is ze makelaar in Hoogeveen en omgeving. Ze merkt dat de huizenmarkt in Drenthe overspannen dreigt te raken. Er is veel minder aanbod en de prijzen van woningen gaan fors omhoog.Jutstra: "Hier wordt ook geboden boven de vraagprijs. Mensen uit de Randstad komen hier bijvoorbeeld Drentenieren. Ze gaan vooral in de buitendorpen wonen. Dat is wel zware concurrentie voor de jonge mensen uit Hoogeveen." Het aanbod aan koopwoningen is ook veel kleiner dan een paar jaar geleden.Betech in Hoogeveen is de afgelopen tijd fors uitgebreid. Bij de vestiging in Hoogeveen zijn nieuwe bedrijfshallen gebouwd. Daarmee is een vloeroppervlak van 10.000 vierkante meter ontstaan. Betech maakt allerlei onderdelen onder meer voor de auto-industrie.Eigenaar Wim van de Beld van Betech heeft meer plannen. Zo moeten de vestigingen in Steenwijk en Groningen ook fors groter worden.'Ondernemen in Drenthe' is te zien na het nieuws op TV Drenthe. En anders via deze link: