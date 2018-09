Nieuw Veemarktplein in Assen ruim acht ton duurder door vervuiling

De reconstructie van het Veemarktplein in Assen gaat ruim acht ton meer kosten. Oorzaak is meer vervuiling in de bodem, waardoor het werk een half jaar langer duurt.

Met de verbouw van het Veemarkterrein tot kleiner evenementenplein zit het Assen al een tijd niet mee. Eerst moest de gemeente al extra speuren naar restanten van bommen en granaten uit de Tweede Wereldoorlog. En nu is er ook veel meer bodemvervuiling dan eerdere onderzoeken uitwezen."We hadden uitgebreid onderzoek gedaan. En daarbij kwamen vijf locaties in beeld, waar vervuiling zou moeten zitten. Dat zat er ook, maar veel meer dan gedacht. En bij de graafwerkzaamheden in de grond, voor de nieuwe riolering, zijn nog eens acht extra plekken gevonden. En dat is uitzonderlijk veel," zegt wethouder Janna Booij.In de bodem zaten benzine, zware metalen en oliën. "Het is een plein met een industriële geschiedenis. En dat kwam nu allemaal naar boven", aldus Booij.Met de TT Kermis eind juni had het nieuwe Veemarktplein al helemaal klaar moeten zijn. Maar toen is het provisorisch dichtgegooid, om de kermis toch op de vaste plek te kunnen houden. Daarna is alles weer over de kop gegooid, om de vervuiling te saneren. Volgens Booij is dat karwei nu achter de rug en kunnen de nieuwe straatstenen er definitief in. Ze verwacht niet nog meer tegenslagen, en eind december moet alles klaar zijn.Door alle tegenvallers wordt de klus wel veel duurder. De raad had 2,2 miljoen euro uitgetrokken voor herinrichting van het evenementenplein, maar het eindbedrag gaat nu over de drie miljoen euro heen. "De meerkosten zijn 830.000 euro. Maar het is nog niet gezegd dat we daar als gemeente Assen zelf volledig voor opdraaien. We proberen nog diverse potjes aan te boren die hiervoor bestaan. Dus wat de eindafrekening wordt, kan ik nog niet zeggen," besluit Booij.