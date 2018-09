Deel dit artikel:













Langste roeiwedstrijd afgelast: 'Voelt net alsof de Elfstedentocht niet doorgaat' Het team met in fluor shirt Ernst Arbouw (foto: Marieke van Holten)

Het moest een barre tocht van 160 kilometer worden op het meer van Genève, maar de Tour du Lac Léman à l’Aviron gaat morgen voor Ernst Arbouw uit Eelde niet door.

De roeiwedstrijd is afgelast door de verwachte wind. De Tour is de langste non-stop roeiwedstrijd ter wereld en geldt als de ultieme uitdaging voor marathonroeiers uit heel Europa.



Alternatief

Arbouw zou de wedstrijd samen met Mariken Stegmann uit Groningen en roeiers uit Rotterdam, Delft en Den Haag roeien. "Dit is heel erg jammer. Ik voelde me een beetje als Erben Wennemars toen de Elfstedentocht niet doorging", zegt Arbouw.



Er wordt een alternatieve wedstrijd georganiseerd op de rivier de Rhone waar Arbouw en zijn team aan de start zullen verschijnen. "Ik ben blij dat er nog een alternatief georganiseerd wordt, ik ben heel benieuwd hoe het morgen gaat," besluit Arbouw.