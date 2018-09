Meer initiatieven voor natuurbegraafplaatsen, maar nog geen beleid

Negen van de twaalf Drentse gemeenten hebben geen speciaal beleid voor begraafplaatsen en hebben niets afgesproken over natuurbegraafplaatsen.

Dit terwijl in vijf van die negen gemeenten wel initiatieven zijn of zijn geweest om een natuurbegraafplaats te starten.In Noordenveld zit er eindelijk schot in de zaak: op het landgoed Tonckensborg in Westervelde mag waarschijnlijk een natuurbegraafplaats komen. Al vijf jaar wacht de familie erop, nu moet alleen de gemeenteraad nog het bestemmingsplan goedkeuren."De gemeente deed wel haar best", zegt Hans Tonckens, eigenaar van het landgoed. "Maar er was geen beleid voor begraafplaatsen. Mede daarom duurde het zo lang om toestemming te krijgen." De gemeente Noordenveld is daarmee geen uitzondering. Ze vormt samen met de gemeente Emmen en Aa en Hunze de minderheid in gemeenten die ondertussen wél een speciaal beleid heeft voor begraafplaatsen.Op dit moment heeft Drenthe twee natuurbegraafplaatsen. Eén in Eext, die is bijna vijf keer zo groot als de toekomstige natuurbegraafplaats in Westervelde. En een kleine natuurbegraafplaats in Witteveen, naast een bestaande begraafplaats. In de gemeenten Coevorden en Emmen zijn de plannen om een natuurbegraafplaats te beginnen in een vergevorderd stadium. Dit terwijl Coevorden nog geen speciaal beleid heeft voor begraafplaatsen.De gemeenten Tynaarlo, Hoogeveen en Borger-Odoorn kregen ook vragen van inwoners om een natuurbegraafplaats te beginnen. In Tynaarlo ging het om een familie die op haar eigen grond begraven wilde worden."Daar gaan we rijen eiken planten." Hans Tockens en zijn partner Sytske Haveman staan naast een leeg weiland. "Daarachter komen bosgraven, rechts daarvan komt een parkeerplaats voor veertig auto's en in een weiland helemaal rechts van dit landgoed willen we grafheuvels maken."Nieuwe grafheuvels, want op het landgoed zijn ook de oorspronkelijke oude grafheuvels te vinden. In totaal moeten er tweeduizend graven komen op het landgoed. De eigenaren verwachten dat die in zo'n honderd jaar tijd gevuld zijn. En dan is de natuurbegraafplaats vol, want de afspraak is: eeuwige grafrust.Op 10 oktober praat de raad van gemeente Noordenveld over het bestemmingsplan voor de natuurbegraafplaats.