Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Vrachtwagen verliest lading; N374 urenlang geblokkeerd De lading van de vrachtwagen raakte los en blokkeerde vervolgens uren de N374 (foto: Persbureau Meter) De N374 was urenlang geblokkeerd (foto: Persbureau Meter)

Het was aan het eind van de middag even goed schrikken aan de Buinerbrug, tussen Nieuw-Buinen en Stadskanaal. Een vrachtwagen verloor een groot gedeelte van de lading. De N374 was vervolgens uren gestremd.

Het ging om houten bouwpanelen die van de vrachtwagen waren geschoven en deels op het wegdek terecht waren gekomen. Er raakte niemand gewond bij het ongeluk.



Hoe het ongeluk kon gebeuren, is niet bekend. De politie doet daar onderzoek naar.