FNV: Sluiting fabriek AAF is economische klap voor Zuidoost-Drenthe

Het was vandaag even slikken voor de werknemers van de AAF-luchtfilterfabriek in Emmen. De vestiging waar vooral filterzakken voor airco's werden gemaakt, was vandaag voor het laatst in gebruik. De fabriek sluit en wordt naar het buitenland verplaatst.

Ruim 170 mensen verliezen daardoor hun baan."Het is heel jammer dat deze fabriek na 55 jaar sluit", laat Ron Vos weten. De vakbondsbestuurder van de FNV vindt de keuze spijtig, maar begrijpelijk. "Het zat er aan te komen, het draaide sinds 2010 steeds minder. Je zag dat er steeds meer een beetje werkgelegenheid wegging."In de afgelopen jaren vonden er meerdere reorganisaties plaats. In 2015 staakte het personeel , omdat ze de zoveelste reorganisatie niet zagen zitten en van mening waren dat er slecht met ontslagen collega's werd omgegaan.Vos is echter wel tevreden over de nieuwe maatregelen die moederbedrijf Daikin heeft geregeld. "Ik denk dat de gemaakte afspraken netjes zijn. Het is natuurlijk een pleister op een wond, want de FNV had liever gezien dat deze mensen hun baan konden behouden. Maar de afspraken zijn positief."Het verdwijnen van de banen is volgens Vos een klap voor de regio. "Het werk ligt al niet echt voor het oprapen in Zuidoost-Drenthe. Als je bedenkt dat er dan ook weer banen gekoppeld zijn aan de verdwijnende AAF-banen, dan kan het nogal substantieel worden."De fabriek, die vooral luchtfilters voor onder meer de farmaceutische industrie en ziekenhuizen maakte, kwam de afgelopen tijd meerdere malen negatief in het nieuws.In maart vond er een inval plaats in de luchtfilterfabriek. Eerder was duidelijk geworden dat werknemers bloot waren gesteld aan de de giftige stof formaldehyde. In juni werden er twee arrestaties verricht in het onderzoek naar de uitstoot van de kankerverwekkende stof.Vos geeft aan dat er inmiddels goede afspraken zijn gemaakt met het moederbedrijf. "AAF zal zich niet onttrekken aan de verantwoordelijkheid als het bedrijf aansprakelijk blijkt voor zieke werknemers."De AAF-vestiging die tot vandaag in Emmen actief was, gaat nu verder in Letland en Slowakije. Voor de FNV is het boek rondom AAF nu dicht, geeft Vos aan. "Wat er met het gebouw gaat gebeuren, weet ik niet. Ik hoop dat er een partij is die het pand kan gebruiken."