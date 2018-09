Deel dit artikel:













Verwarde man in Hoogeveen; politie aanwezig Politie heeft het terrein afgezet (foto: Persbureau Meter)

Aan het Roer in Hoogeveen is op dit moment politie aanwezig in verband met een mogelijk verwarde man.

Een deel van de straat is afgezet. Wat er precies aan de hand is, is nog onduidelijk. Naast de politie zijn er ook ambulances aanwezig. Volgens ooggetuigen is de man inmiddels zijn woning uit en naar een ambulance gebracht. Over zijn toestand is nog niks bekend.