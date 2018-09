Avebe heeft eigen innovatiecentrum

Aardappelzetmeelconcern Avebe heeft vandaag een nieuw innovatiecentrum geopend in Groningen.

In het centrum gaat Avebe aan de slag met innovaties op het gebied van aardappelzetmeel en aardappeleiwit. Aardappelzetmeel en eiwit wordt gebruikt in voeding, diervoeding, bouw en industrie.Er zit onder meer een laboratorium, proeffaciliteit en kantoor in het nieuwe gebouw. Ook is er ruimte voor het Innolab van Agrifood, waar startende ondernemers een kans krijgen.