'Oogst maïs bijna een derde minder dan vorig jaar'

De opbrengst van maïs is dit jaar 31 procent lager dan de opbrengst van 2017, dat verwacht het Centraal Bureau voor de Statistiek.

De oorzaak is de extreem droge zomer . Het gaat om cijfers gebaseerd op de oogst van snijmaïs die vooral wordt gebruikt voor veevoer.Het CBS berekent dat er dit jaar waarschijnlijk in Nederland 6,9 miljard kilo snijmaïs van het land komt. Vorig jaar was dat nog ongeveer 10 miljard.Eerder deze maand gaf veevoerderfabrikant Agrifirm al aan dat de Drentse maïskolven in veel gevallen te klein of niet volgroeid zijn . Ondanks de tegenvaller bij de maïsoogst maakt het bedrijf zich geen zorgen over een voertekort. Er is nog een voorraad van eerdere jaren beschikbaar en door inkrimping van de Nederlandse veestapel is er ook minder voer nodig.De slechte maïsoogst is natuurlijk een tegenslag voor boeren. Zo haalde maïsboer Ben Eiten uit Nooitgedacht zijn gewas begin augustus al van het land, terwijl de maïs nog helemaal niet klaar was voor de oogst.Tegenvallende cijfers dus als het gaat om maïs, maar volgens het CBS deden veel andere granen het dit jaar juist erg goed. Voor rogge, haver en zomertarwe wordt een flink hogere opbrengst verwacht.