Sponsorloze Gerben Jorritsma behoudt steun KNSB en NOC*NSF Sponsorloze Gerben Jorritsma behoudt steun KNSB en NOC*NSF (foto: RTV Drenthe)

SCHAATSEN - Gerben Jorritsma uit Diever kan ook na 1 oktober rekenen op de financiële steun van de KNSB en het NOC*NSF. Dat geldt voor alle zeven schaatsers die onder Gerard van Velde trainen. De ploeg heeft nog altijd geen sponsor weten te vinden.

Geschreven door Karin Mulder

"De basis is sober, maar het belangrijkste is dat de rijders door kunnen trainen. En natuurlijk hopen wij nog steeds dat deze mooie groep schaatsers snel een sponsor vindt", zegt technisch directeur Remy de Wit van de KNSB.



Jorritsma trainde de afgelopen seizoenen onder Jac Orie bij LottoNL-Jumbo. Maar na een matig seizoen werd zijn contract niet verlengd.



Naast Jorritsma trainen ook Ronald en Michel Mulder, Kai Verbij, Dai Dai Ntab, Pim Schipper en Wesly Dijs in de trainingsgroep van Gerard van Velde. Ze gaan nu door het leven als KNSB-TeamNL Trainingsgroep