Trekker en auto botsen in Meppel De trekker raakte door het ongeluk van de weg (foto: Persbureau Meter) De automobilist moest na het ongeluk naar het ziekenhuis (foto: Persbureau Meter) De trekker kwam in de greppel terecht. De chauffeur kwam met de schrik vrij (foto: Persbureau Meter)

Op de Bremenbergweg in Meppel zijn een auto en een trekker met elkaar in botsing gekomen. De landbouwmachine belandde daardoor in een greppel.

De chauffeur van de trekker kwam met de schrik vrij. De bestuurder van de auto raakte wel gewond en werd overgebracht naar het ziekenhuis. De traumaheli was opgeroepen, maar landde uiteindelijk niet bij het ongeluk.



Hoe de aanrijding heeft kunnen gebeuren is nog niet bekend.