Elimmer legt zelf bijenbosje aan: 'Ik wil bijen, vlinders en vogels'

Bijen, vlinders en andere insecten hebben het moeilijk. Henk Dekker uit Elim zag dat er in zijn omgeving weinig was voor bijen en besloot er iets aan te doen. Hij legde zijn eigen bijenbosje aan.

"Het leven begint onderaan. De meeste mensen bemoeien zich met het eigen beroep, gaan naar het werk komen thuis en zijn moe. En dan is het afgelopen. Maar de basis van het leven is het kleine spul.Toch was het voor Dekker niet een zomaar een kwestie van planten kopen en beginnen. "Ik had er weinig verstand van, maar dacht bij mezelf. Daar heb je weer specialisten voor."Dekker benaderde de kenners en gaf zijn wens door. "Ik wil bijen, vlinders en vogels. Toen zijn ze aan de slag gegaan en hebben ze in drie dagen tijd een dikke duizend boompjes neergezet.Het project van Dekker begon in 2002. Inmiddels groeit er van alles in het bosje van bosje in Elim. En daar geniet Dekker volop van.