Politie grijpt in bij ruzie om buurthuis Bargermeer

De soap rondom buurthuis ´t Bargermeertje in Emmen is gisteravond dermate geëscaleerd dat de politie uiteindelijk moest ingrijpen.

De politie kwam naar het buurthuis, omdat er tijdens een ruzie iemand met een scooter opzettelijk zou zijn ingereden op de tegenpartij. Daarbij werd niemand geraakt, zo meldt de politie."Toen agenten ter plekke waren, was er een hoop emotie", zegt politiewoordvoerder Kalina Pruntel. "Er was bijvoorbeeld een hoop gescheld op straat. Uiteindelijk heeft de politie de betrokkenen gesommeerd om te vertrekken en daarna was de rust weergekeerd."Leden van de bewonersvereniging en het interim-bestuur zijn verwikkeld in een langslepend conflict. Een actiecomité bezette daarom maandag het buurtgebouw en zit daar nog steeds. De actievoerders zijn het niet eens met het beleid van het interim-bestuur en zeggen dat er met de boekhouding van de vereniging wordt gesjoemeld.Bij de escalatie van gisteravond heeft de politie niemand aangehouden. "Tot nu toe is er nog geen aangifte gedaan. Pas als dat gebeurt, kan de politie eventueel verder onderzoek doen", laat de politiewoordvoerder weten.