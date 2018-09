Deel dit artikel:













Muzieklijst Harry's Blues zondag 30 september 2018

Een artieste van de nieuwe lichting is Vanja Sky, deze Kroatische stond vijf jaar geleden nog in het publiek en werd gegrepen door het virus, het virus om zelf muziek te maken. Of zoals ze zelf zegt: “Music is the most wonderful gift on the planet. It’s my aim to bring happiness through music to as many people as possible.” Na de gitaar te hebben opgepakt en als zangeres-gitarist vooral in de Balkan te hebben getoerd kwam ze onder de aandacht van Ruf Records. Deze uitgeverij, opgericht door Thomas Ruf, de voormalige manager van Luther Allison. Vanuit Lindewerra, aan de voormalige Oost-Duitse grens, heeft men met een neusje voor vrouwelijk gitaar talent zoals Samantha Fish, Erja Lyytinen, Ana Popovic en Joanne Shaw Taylor. Ruf bracht haar in contact met Mike Zito en producer Jim Gaines van Bessie Blue Studios in Stantonville, Tennessee.





Muzieklijst Harry's Blues zondag 30 september 2018 Een writing session met Mike Zito en Bernard Allison resulteerde in deze twaalf nummers bevattende cd ‘Bad Penny’. Vernoemd naar een nummer van Rory Gallagher, die zij naast Stevie Ray Vaughan en Albert King tot haar inspiratie bronnen rekent. Wie bekend is met het werk van de bovenstaande dames weet wat je hier kunt verwachten, lekker vlotte uptempo blues rock, fijn gitaar spel goede vocalen, alles top geproduceerd.