Zuidelijke planten voelen zich thuis in de stad

Natuur in de stad, je denkt er misschien niet meteen aan, maar ook daar is van alles te vinden. Zoals plantensoorten uit het zuiden. Zij voelen zich thuis in de stad.

"Voor een plantenliefhebber is dat heel spannend", zegt Edwin Dijkhuis van Floron. "De stad is altijd in beweging. En juist in de stad kun je altijd iets verrassends tegenkomen."Verrassingen die Dijkhuis onder andere tegenkomt zijn het smalvlieszaad en het straatliefdegras. Dat laatste komt uit Zuid-Europa en is nu zo'n zestig jaar in Nederland te vinden."Als ik zo'n vijftien jaar geleden zo'n plantje zag, dan sprong ik van de fiets want dat was iets heel bijzonders in Drenthe. Momenteel staat het overal. Niet alleen meer in de stad, maar ook in het buitengebied."