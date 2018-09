Deel dit artikel:













Verdwijnt de Zweedse kornoelje uit Nederland? De Zweedse kornoelje heeft het zwaar (foto: Free Nature Images/Jan van Straaten)

De Zweedse kornoelje is een bijzondere plant. In Nederland staat hij alleen in een bosje bij Zeijen. De plant komt oorspronkelijk uit Noord-Europa. En het ziet er niet goed uit voor het plantje.





De Zweedse kornoelje bloeit de laatste jaren steeds minder en volgens wetenschappers van de Universiteit van Wageningen is de kans groot dat hij uit ons land verdwijnt. Ook de boswachter vreest hiervoor. "We doen ons stinkende best, maar het weer heb je niet in de hand."







Zaterdagavond zie je in ROEG! meer over de Zweedse kornoelje. ROEG! is te zien vanaf 17.10 uur en wordt elk half uur herhaald op RTV Drenthe. "Het is een plantje van een koude soort en hij staat op een plek waar hij veel eisen aan stelt", zegt boswachter Albert Broekman van Staatsbosbeheer. "Te veel zon of te veel begroeiing houdt hij niet van."