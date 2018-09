Deel dit artikel:













'Drie serieuze kandidaten voor overname failliet hotel in Westerbork' Het hotel/restaurant in Westerbork (fotoL Google Streetview)

Curator Paul van Boven is met drie partijen in gesprek over een overname van het failliete hotel-restaurant Ruyghe Venne in Westerbork. Hij hoopt eind volgende week goed nieuws te kunnen melden over een doorstart.





Curator Paul van Boven is optimistisch dat dat ook nu gaat lukken. De drie partijen met wie hij in gesprek is, zijn volgens hem serieuze overnamekandidaten.



Gisteren heeft de curator afspraken kunnen maken met leveranciers van het hotel, zodat het bedrijf ondanks het faillissement open kan blijven. Het hotel in Westerbork werd dinsdag failliet verklaard . Dat gebeurde ook in 2016 , toen kon de hoteleigenaar een doorstart maken.Curator Paul van Boven is optimistisch dat dat ook nu gaat lukken. De drie partijen met wie hij in gesprek is, zijn volgens hem serieuze overnamekandidaten.Gisteren heeft de curator afspraken kunnen maken met leveranciers van het hotel, zodat het bedrijf ondanks het faillissement open kan blijven.