Ensing moet kopgroep laten gaan bij WK wielrennen Janneke Ensing (foto: screenshot NOS)

WIELRENNEN - Janneke Ensing uit Gieten heeft zich vandaag niet van voren kunnen handhaven in de kopgroep bij het wereldkampioenschap wielrennen in Innsbruck. De Drentse renster hield vooral in het begin van de koers de Nederlandse ploeg uit de wind.

De wereldtitel ging, na een indrukwekkende solo van 38 kilometer, vanmiddag naar Olympisch kampioene Anna van der Breggen. Na vier keer zilver pakt ze eindelijk WK-goud. Zij neemt de titel over van landgenote. Chantal Blaak.



Breuk peloton

Bij de eerste klim naar Gnadenwald, na bijna 60 van de 155 kilometer, breekt het peloton in stukken en raakt Ensing op achterstand, maar komt ze ook weer terug.



In de plaatselijke omloop, met nog zo'n 65 kilometer te gaan, ontstaat er opnieuw een breuk in het peloton. Ensing zit opnieuw aan de verkeerde kant van de breuk maar keert nu niet meer terug van voren.



Een select gezelschap van 25 vrouwen bepaalt de finale in Oostenrijk. Met nog 38 kilometer te gaan rijdt Van der Breggen solo weg en finisht met een voorsprong van meer dan drie minuten.



Tweede WK

Voor Ensing was het haar tweede deelname aan het wereldkampioenschap. Vorig jaar maakte ze in het Noorse Bergen haar debuut.