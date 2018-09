Deel dit artikel:













Ondernemen in Drenthe: de kunst van de Engelse high tea bij Tea Time de kunst van de Engelse high tea bij Tea Time (foto: Robbert Oosting / RTV Drenthe)

Anglofilie komt misschien net in de buurt van de liefde die de Echtenaar Bert Boer heeft voor Engeland. Toen hij in de jaren negentig nog voor de Nederlandse Spoorwegen in Londen werkte, werd hij verliefd op het land.

Geschreven door Robbert Oosting



Zijn functie bij de NS kwam te vervallen en met zijn inmiddels overleden Engelse partner keerde hij terug naar Zuidwolde en startte daar tearoom Tea Time. Zes jaar geleden verhuisde hij zijn zaak naar de witte villa in Echten. Nu al meer dan twintig jaar is Tea Time een begrip voor high tea, of zoals de Engelsen het noemen: afternoon tea.



Een hype die bleef

"Toen we 22 jaar geleden begonnen in '96, toen kregen we het commentaar: 'ja, het is wel leuk die high tea, het is nu een hype, maar die gaat ooit weer voorbij'. Raad wat, het is populairder dan ooit", vertelt Bert Boer trots. "Er is veel wildgroei geweest in high tea's." Hij legt uit dat veel bedrijven, die nog tijd over hadden tussen de lunch en het diner, ook high tea's begonnen te serveren. Daarom is het volgens hem belangrijk om uniek te blijven.



'Zelfs de verf komt uit Engeland'

"Tea Time is in essentie een Engelse tearoom en dan echt zoals je hem in Engeland zou kunnen aantreffen", legt Boer uit. En Engeland naar Echten halen gaat heel ver. "Niet alleen de aankleding, maar ook de menukaart, de gerechten die we serveren, het serviesgoed, de uniformen van het personeel: alles is Engels. We halen zelfs het brood voor de sandwiches uit Engeland. Zelfs het behang komt uit Engeland", lacht Boer. Alles om de klanten het gevoel te geven dat ze een middagje in Engeland zijn.



Mooi zo als het is

Boer is trots op zijn zaak en heeft ook geen grote plannen om het anders te gaat doen of om uit te gaan breiden. "Je moet oppassen dat je niet het knusse weghaalt", meent hij. "Ik zit wel te denken om wat meer activiteiten door de week te doen. Misschien eens een kamerconcertje en we zouden de catering nog wat op kunnen schroeven. Er zit nog wel groei in", besluit hij.